Tradicional evento vai ser substituído pelo Caminhos do Natal, com 21 apresentações ao longo da Rua do Comércio

Caminhos do Natal terá como foco a Rua do Comércio e quem vai se deslocar é o público, ao longo de 21 estações

A programação de Natal de Concórdia terá mudanças em 2017. O tradicional desfile da Parada Natalina não será realizado e vai ser substituído pelos Caminhos do Natal. A assessora de Comunicação e coordenadora do Sonho de Natal, Édila Souza, diz que o objetivo é fazer algo diferenciado. “Neste ano o Caminhos do Natal vem substituir a Parada Natalina, isso não quer dizer que estamos extinguindo. Ela pode voltar tranquilamente no ano que vem”, detalha.

Édila explica que o Caminhos do Natal vai abrir a programação no sábado dia, dois de dezembro. Ao invés do desfile, serão realizadas 21 apresentações estáticas, com atrações culturais diferenciadas, ao longo da Rua do Comércio. As pessoas que estiverem assistindo são quem vão se deslocar ao longo do percurso. A ideia é que isso aconteça da esquina com a Travessa Lamonatto até chegar aos quiosques centrais.

Haverá apresentações musicais, danças e encenações. Uma empresa foi contratada pela Prefeitura de Concórdia para coordenar, executar, fornecer figurinos e infraestrutura (som, multimídia e material cênico). A ASSCON-PP Assessoria e Consultoria Pública e Privada vai receber R$ 4,5 mil para fazer este trabalho.

Édila ressalta que a intenção é levar para a rua um público igual ou maior que reunia a Parada Natalina. “O envolvimento das crianças e entidades vai continuar existindo. A empresa vencedora da licitação terá que trabalhar com pelo menos 400 alunos dos CMEIs”, explica. Os privativos para o Caminhos do Natal já iniciaram.

A coordenadora da programação também pontua que não haverá desfile de carros e motos. “Isso ficará de fora porque a ideia é buscar mais a reflexão do verdadeiro sentido do Natal”, complementa. A tradicional exposição de carros antigos na Rua Coberta no primeiro fim de semana de dezembro está mantida.

O Sonho de Natal de 2018 será realizado no período de dois a 23 de dezembro. Algumas atrações artísticas ainda estão em fase de licitação. Segundo Édila, além dos Caminhos do Natal, haverá mais três eventos maiores que serão definidos nos próximos dias. a chegada do Papai Noel também será em dois de dezembro.