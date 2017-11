A primeira experiência em solo europeu de Antonella Bassani tem sido muito positiva. A catarinense de apenas 11 anos disputa nesta semana, no Kartódromo do Algarve, em Portugal, o Campeonato Mundial de Kart Rotax (Rotax Max Challenge Grand Finals). Após três corridas já realizadas, em uma competição que reúne pilotos do mundo todo, Totti garantiu um ótimo 9º lugar no grid de largada para a decisão do título, que acontece neste sábado.

Desde o início da semana, Antonella participou de treinos livres, e teve dificuldades nas primeiras sessões, para se adaptar ao equipamento e ao circuito que não conhecia. Na tomada de tempos, ela ficou com a 22ª posição entre os 36 pilotos da categoria Rotax Micro Max, terminando a primeira bateria classificatória em 13º e a segunda em 28º. Com a soma desses resultados, largou do 21º posto na pré-final. “Tem sido uma semana de muito aprendizado e ótimas experiências, conheci pilotos do mundo todo. No começo, tivemos dificuldades com o acerto do kart, os treinos são muito curtos, mas a cada corrida já estava mais competitiva. A pré-final foi muito boa, o kart estava rápido e consegui fazer muitas ultrapassagens. Agora, largamos de uma boa posição na final e vou em busca do melhor resultado possível para o Brasil”, afirma a piloto.

A corrida desta sexta-feira, foi cheia de emoções para Antonella - que é a primeira mulher brasileira a participar das “Olimpíadas do Kart”, como também é conhecido o campeonato. Em apenas nove voltas, ela avançou 12 posições com belas ultrapassagens e cruzou a linha de chegada em 9º lugar - que também será seu posto de largada na final. A grande decisão do Rotax Max Challenge Grand Finals acontece neste sábado (11/11), a partir das 10h20 (horário de Brasília).