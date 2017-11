A Justiça da Comarca de Ipumirim concluiu no começo da tarde desta sexta-feira, dia 10, a sentença de pronúncia e decidiu levar à Juri Popular a dupla acusada de participação no duplo assassinato de linha Guaraipo, ocorrido no fim do mês de março de 2016.



Conforme despacho da juíza Marciana Fabris, Genoir Dannenhauer e Nécio Mauro Hoch foram pronunciados pela participação no homicídio de Lisete Marilete Berner Lohmann e sua filha Stéfani Lohmann e tentativa de homicídio contra Valdir Dannenhauer. Ainda conforme o despacho, ambos tiveram negado o pedido de recorrer em liberdade dessa decisão. Ainda cabe recurso ao Tribunal de Justiça.



O crime ocorreu no dia 30 de março do ano passado. Na ocasião, três pessoas invadiram a residência de Valdir Dannenhauer e mataram Lisete Lohmann, de 42 anos e a filha Stéfani, na época, com 10 anos. Valdir foi ferido com um tiro na cabeça. Ele ficou internado no Hospital São Francisco de Concórdia e sobreviveu.



O crime chocou a comunidade de Arabutã, tendo em vista que foram os primeiros assassinatos registrados no município.

(Com informações do repórter André Krüger).