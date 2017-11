O trânsito na BR 282 ficou interrompido por algumas horas em função de um acidente, ocorrido no começo da tarde desta sexta-feira, dia 10, na altura da curva da santa, em Ponte Serrada. O fato envolveu um caminhão com placas de Curitiba-PR e uma carreta de transporte de combustível, com placas de Ampére, também no Paraná.



Com a colisão, o caminhão saiu da pista e a carreta ficou atravessada sobre a mesma, interrompendo o trânsito nos dois sentidos.



Os motoristas não tiveram ferimentos e dispensaram avaliação médica. O fato foi atendido pelo Corpo de Bombeiros de Irani e de Ponte Serrada.