A empresa SER Desenvolvimento Humano e Empresarial foi a que apresentou a menor proposta financeira para realizar a Reforma Administrativa na Prefeitura de Concórdia. A contratação ainda não foi homologa porque a segunda colocada, a Roadmap Consultoria em Desenvolvimento Empresarial e Gerencial, de Concórdia, entrou com recurso questionando a capacidade técnica da primeira colocada. Na próxima semana o Departamento de Compras deverá finalizar a análise interna sobre esta situação.

Com sede no Município, a SER Desenvolvimento Humano Empresarial se dispõe a fazer essa consultoria por R$ 134 mil. Esse valor é R$ 223 mil a menos que o preço máximo previsto no edital do pregão eletrônico, que era R$ 337 mil.

A empresa que for contratada para fazer essa reforma terá que definir as atividades fins e meio na Prefeitura de Concórdia, analisar se há falta ou se está sobrando servidores, definir a carga horária de trabalho de cada cargo, adequar o Plano de Cargos e Salários existente e apresentar o impacto financeiro para a implantação das propostas sugeridas. A vencedora da licitação deverá prestar essa consultoria pelo período mínimo de um ano.