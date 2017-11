Em função da chuva forte, registrada na manhã desta sexta-feira, dia 10, o Centro Municipal de Educação Infantil, CMEI, do Distrito de Santo Antônio teve que liberar parte das crianças em função da água estar entrando pelo telhado e invadindo parte das salas e cômodos do educandário.



Imagens feitas por uma aparelho celular mostram a água escorrendo entre as calhas da iluminação fluorescente de uma das salas e deixando o chão molhado, o que poderia oferecer risco para alunos e servidores. Tal fato foi confirmado à reportagem da Rádio Aliança, através de contato telefônico.



De acordo com relatos, esse problema no telhado existe há algum tempo. Um trabalho paliativo com lonas foi feito no local. Porém, a observação é que a incidência de infiltração da água da chuva pelo telhado, verificada na manhã de hoje, foi a mais forte já registrada.