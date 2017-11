Formatura do Curso de Formação de Soldados da PM de Concórdia será no dia 14/12

Acontece no dia 14 de dezembro desse ano a formatura dos novos soldados da Polícia Miitar, através do Curso de Formação de Soldados, de Concórdia. O evento será realizado na sede do Batalhão de Polícia Militar de Fronteira, em Chapecó, a partir das 18h. A definição da data se deu neste sexta-feira, dia 10, durante reunião do comando da PM. Além de Concórdia, também estarão se formando soldados dos cursos de Chapecó e São Miguel do Oeste.



Conforme informações do comando da PM, as formaturas serão realizadas de forma regionalizada no sentido de contar com a presença do governador Raimundo Colombo.