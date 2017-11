A direção do Concórdia Atlético Clube confirmou a contratação de mais reforços para a disputa da série A do Campeonato Catarinense, em 2018. Os atletas assinaram o contrato e agora são jogadores do Galo do Oeste.



Foram confirmados o zagueiro Márcio Luís, que estava no Anapolina-GO; o lateral-esquerdo Zeca, que esteve no Rio Claro-SP; o volante Cleber Henrique, que jogou no Taubaté e o acante Carlos André, que esteve no CRAC, de Goiás.



O Galo do Oeste ainda busca um goleiro, um lateral direito e um atacante de área para fechar o elenco para este início de pré-temporada.