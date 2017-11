CDL reforça posição favorável a regulamentação do horário do comércio e pede debate sem "politicagem".

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Concórdia (CDL), Heldemar Maciel, ocupou a tribuna da Câmara de Vereadores para manifestar a posição favorável da entidade ao Projeto de Lei 19/2017, que trata da adequação a legislação federal do horário de funcionamento do comércio em Concórdia. “ A CDL sempre é parceira do município, dos projetos que vem para fortalecer o município. Nós sempre nos manifestamos favoráveis a este projeto, com mais de 900 associados. A CDL é parceira do empreendedorismo e não se furta de apoiar ações para o desenvolvimento”, afirmou.



Maciel disse que o município está bem posicionado em indicadores socais, como saúde, educação e qualidade de vida. Mas quando se fala em riqueza, produção o Produto Interno Bruto (PIB) caiu de 16º para 24º nos últimos anos. “Nós precisamos buscar desenvolvimento e isso exige novas estratégias, novas ferramentas. O que servia há alguns anos, hoje precisa ser revisto”, destacou.



Ele destacou que o município não pode estar em desacordo com a lei federal. “Hoje nós criamos até mesmo uma situação de desigualdade, porque algumas empresas já buscaram na Justiça o direito de funcionamento. Nós precisamos nos adequar”, analisou.



O presidente da CDL afirma que a entidade respeita as posições contrárias aos projetos. Mas ele pediu a reflexão. “Nos últimos 60 dias, 11 municípios se adaptaram a legislação, algumas em até caráter de urgência e outras por unanimidade”, informou ao lamentar que em alguns momentos “a informação está sendo repassada de forma incorreta”.



“Vamos desinflamar o discurso. Sobre o funcionamento do comércio no domingo, a entidade teria condições de abrir as lojas em 2018, em apenas uma data. Muitos discursos que estão sendo feitos vao cair por terra no futuro. Nós somos a favor da política: ela é necessária para construir leis, para fiscalizar, para ajudar a desenvolver o município e, sempre vamos estar abertos para discutir política. Agora, não aceitamos e não participamos de politicagem”, destacou ao apontar ainda a presença da CDL dentro da comunidade concordiense, nos 47 anos de história da entidade.



Ele também pediu a reflexão sobre instituições e estabelecimentos e o horário de funcionamento. “Hospital São Francisco, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, além de farmácias, postos de combustíveis e outros órgãos e até onde conhecimento, em nenhum deles há escravos. Para ampliar horário precisa empregar mais gente. Precisamos abrir nossa cabeça. O que serve hoje, já precisará ser revisto daqui um ano”, acrescentou pedindo o aprovação por unanimidade do projeto.



O presidente da Câmara, Artêmio Ortigara (PR), agradeceu a presença da entidade. “O Legislativo está sempre de portas abertas para as instituições, para o debate e as críticas construtivas. O nosso foco sempre é o desenvolvimento do nosso município”, disse.

(Fonte: Divaleia Casagrande/Ascom/CVC)