Obras no Centro finalizam etapa de implantação da rede de coleta no município.

A implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) em Concórdia possui atualmente um índice de 60% da obra concluída. A execução do projeto é dividido em duas partes: a instalação da Rede de Coleta de Esgoto e as construções das Estações Elevatórias de Esgoto (E3) e da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).

As obras que são realizadas no Centro e nos bairros de Concórdia fazem parte da etapa de implantação da Rede de Coleta de Esgoto, que é responsável por transportar os resíduos das residências até a Estação de Tratamento de Esgoto, e será a primeira etapa a ser concluída, pois está com um índice de 76% de execução.

De acordo com o cronograma de obras do Consórcio Trix - Infracom, responsável pela execução do projeto do SES, as obras de implantação da rede de coleta devem ser finalizadas em fevereiro de 2018. Porém, podem ocorrer atrasos devido a mau tempo ou devido a alterações e adaptações necessárias no projeto.

Já a etapa de construção civil, que envolve as Estações Elevatórias e a Estação de Tratamento de Esgoto, está 12% concluída e deve ser finalizada na metade do ano que vem se tudo ocorrer de acordo com o cronograma.

Confira o cronograma de obras para as próximas semanas:

Centro

• Rua Orestes Farina (Construção da Estação Elevatória de Esgoto)

• Romano Anselmo Fontana (Entre as ruas Marechal Deodoro e Dr. Maruri)

• Rua Marechal Deodoro (trecho entre as ruas Adolfo Konder e Leonel Mosele)

• Rua Marechal Deodoro (trecho entre as ruas Emílio Kerber e Adolfo Konder)

• Rua Anita Garibaldi (entre as Ruas Getúlio Vargas e Antônio Brunetto)



Sunti

• Rua 29 de julho (trecho entre as ruas Delfino Paludo e Cândido Ramos)



D'Itália

• Rua Veneza (entre as ruas Treviso e Vicenza)

• Rua Verona (entre as ruas Milano e Treviso)



Jardim

• Rua Romano Anselmo Fontana



Nações

• Rua Segundo Dalla Costa (trecho entre a rua Equador e a Travessa Favassa)



Liberdade

• Rua João Ampese





Motoristas: Atenção

Todas as ruas citadas a cima estarão com o trânsito parcialmente interrompidos. Para garantir a segurança de todos e o bom andamento do trânsito os motoristas devem ficar atentos a sinalização que é feita com placas e cercas de isolamento. Funcionários da empresa e, se necessário, agentes de trânsito do municípios também estarão orientando o trânsito nos locais de obras a fim de garantir o fluxo de veículos com mais segurança.

(Fonte: Rhayana Cordeiro)