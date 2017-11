Acontece no dia 18 de novembro o III Cross UnC Concórdia. O evento será realizado no Campus da UnC Concórdia, a partir das 9h. As inscrições podem ser feitas no www.unc.br e no Estádio Municipal Domingos Machado de Lima, até o dia 14. As inscrições serão limitadas em 300 atletas, sendo 150 adultos e 150 no mirim e infantil. Não serão realizadas inscrições para o dia da prova. A taxa de inscrição é uma doação de lenços umedecidos ou papel toalha, que serão doados para a Apae.



As distâncias são de 5 km para o adulto, 1,2 km para o infantil e 800m para mirim.



As categorias mirim vão de sete a nove anos; infantil, de 10 a 15 anos; adulto, 16 a 19 anos; 20 a 30 anos; 31 a 40 anos, mais de 41 e categorias universitários, pelos naipes masculino e feminino.

A premiação será de Geral, troféus e medalhas do primeiro ao quinto lugar e troféus e medalhas para os primeiros cinco colocados de cada categoria.