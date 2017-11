O secretário de Estado da Casa Civil, Nelson Serpa, visitou a Regional de Seara nesta quinta-feira, 9, durante o Dia de Ação do Governo. Serpa concedeu entrevistas à imprensa, reuniu-se com os membros do Colegiado, prefeitos da região e visitou obras.



Durante encontro com os membros do Colegiado Regional de Governo, o secretário destacou os índices positivos na gestão do Estado. “Santa Catarina é um Estado referência para todo o país. Santa Catarina gerou mais de 8 mil vagas de emprego em setembro, o segundo melhor resultado do país. Nós entramos depois e estamos saindo antes da crise”, ressalta.



Serpa também destacou que Santa Catarina é o segundo Estado mais competitivo no país, de acordo com o Ranking de Competitividade dos Estados 2017. Em 2011, ocupava o sétimo lugar; Neste ano, Santa Catarina ultrapassou o Paraná, garantido o segundo lugar geral, atrás apenas de São Paulo. “Entre os diferentes pilares do estudo, Santa Catarina ficou em primeiro lugar em segurança pública e em sustentabilidade social. É destaque também com o terceiro lugar em indicadores como infraestrutura, educação, capital humano e inovação”, ressalta o secretário.



De acordo com a secretária executiva Gládis Bizolo dos Santos, a participação do secretário da Casa Civil na reunião do Colegiado valoriza o trabalho conjunto dos órgãos do Governo. “Uma reunião de extrema importância, visto que o secretário Serpa expôs a situação administrativa do Estado, apresentou número e dados sobre investimentos, a arrecadação, fez uma análise também sobre o final do ano de 2017 e algumas perspectivas para 2018”, explica.



Em reunião com os prefeitos da Regional de Seara, o secretário da Casa Civil explicou o projeto do Fundo de Apoio aos Municípios (Fundam) 2, que está sendo planejado. Destacou importância de os recursos serem repassados aos municípios sem contrapartida e que podem ser investidos em obras estruturais como pavimentações urbanas ou rurais e na compra de máquinas e equipamentos.



No final da tarde o secretário visitou a obra do Centro de Eventos de Arabutã, investimento do Governo do Estado de R$ 1,5 milhão e o Contorno Viário de Seara, um investimento do Governo do Estado de R$ 37 milhões.



“O Governo fez grandes investimentos nestas duas obras, mas ainda precisam ser concluídas. Solicitamos a intervenção do secretário para conseguirmos recursos para realizar mais uma etapa do Centro de Eventos de Arabutã e para licitar a ponte para o Contorno Viário de Seara”, explica a secretária executiva.

(Fonte: Glauco Benetti/Ascom/ADR Seara)