Mais de 50 policiais estiveram no Bairro nesta quinta-feira

PM apreende drogas, objetos de furto e detém um homem em Operação no Frei Lency

A operação realizada nesta quinta-feira, dia 09, pela Polícia Militar de Concórdia, no Bairro Frei Lency, resultou na apreensão de drogas, objetos de furtos e a prisão de um homem. Mais de 50 policiais cumpriram 17 mandados no local. A ação iniciou por volta das 6:30h da manhã e seguiu durante o dia.

A operação foi realizada em parceria com o Ministério Público. Durante as buscas foram apreendidas 96,1 gramas de maconha, 3,5 gramas de cocaína, 54 pedras de crack, além de celulares, produtos de furto como jóias e eletrônicos. Também foram apreendidos duas espécies de aves, conhecidas como “azulão”. Um homem foi preso e conduzido ao Presídio Regional.

Com uma base montada no Bairro, vários Termos Circunstanciados foram confeccionados no local. “A atuação das forças policiais consiste numa importante resposta para a comunidade, na tentativa de coibir ações criminosas que estão acontecendo, principalmente naquele bairro”, afirma o tenente coronel Sérgio Vargas.