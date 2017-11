A Confederação Brasileira de Handebol divulgou a tabela de jogos da fase final da Liga Nacional de Handebol Feminino. A etapa inicia na próxima quinta-feira, dia 16. As partidas serão em São Bernardo do Campo, São Paulo.

Dia 16:

21h: Pinheiros x UnC Concórdia

Dia 17:

21h45: Pinheiros x UnC Concórdia

As equipes folgam no sábado, dia 18, e as finais serão no domingo, dia 19.