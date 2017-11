A Polícia Civil de Concórdia se manifestou, através de Nota, sobre a operação que prendeu três pessoas por suspeita de receptação qualificada e adulteração de sinal de veiculo automotor. Batizada de Operação Transformers, a mesma iniciou na quarta-feira, dia oito e teve desfecho nesta quinta-feira, dia nove. Foram aproximadamente 30 dias de investigação,que contou com o apoio das DIC de São Lourenço do Oeste. Três pessoas foram presas em flagrante, em Concórdia.



Conforme a Polícia Civil. Todos eram empresários, vinculados ao setor de vendas de peças usadas. Eles foram indiciados por receptação qualificada e organização criminosa. Eles foram detidos na BR 153, entre Concórdia e Irani, quando conduziam um rastreador veicular, que havia sido retirado de um caminhão furtado.



Ainda durante as diligências, os policiais civis cumpriram um mandado de busca e apreensão em uma empresa, situada na Tancredo Neves, no bairro São Cristóvão. No local foram apreendidos cinco veículos, todos com registro de furto ou roubo. No local estavam um Polo Sedan, um Ford Focus, um Ford Ecosport, uma Saveiro, um Toyota Etios. Parte dos veículos estava desmontada ou em processo de desmonte. Um homem de 31 anos foi detido no local e também responderá por esses crimes.