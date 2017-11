A PM realizou uma mega operação na quinta-feira, dia 08, para coibir a criminalidade que assusta moradores do Bairro Frei Lency, em Concórdia. Mais de 50 policiais estiveram no local para cumprir 17 mandados de busca e apreensão. Abordagens e revistas foram realizadas durante a manhã e a tarde. Os moradores relatam que a ação deixa a comunidade mais tranquila. Os furtos a residências estavam assustando as famílias. Casos eram registrados praticamente todos os dias.

Uma moradora, que prefere não se identificar, relata que a situação estava insustentável e espera que com o trabalho da PM, o Bairro tenha mais tranquilidade. “Primeiro q gente precisa agradecer a presença dos policiais aqui, é isso que a gente precisa, segurança. E a gente torce para que isso consiga inibir os ladrões, pois dói jeito que estava a gente não pode nem sair de casa que eles entram furtar”, conta ela.

Outra dona de casa também relatou que com a PM no Bairro os moradores ficam mais tranquilos. “A gente espera que eles consigam fazer as apreensões. A sensação aqui hoje é de segurança com todos estes policiais e a gente fica feliz. Precisamos de mais operações assim para que os furtos acabem”, solicita ela.

Um balanço da ação da PM deve ser divulgado ainda nesta quinta-feira ou na manhã de sexta.