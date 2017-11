Três pessoas foram detidas em Concórdia suspeitas pelos crimes de receptação e desmanche de veículos furtados. A ação, desencadeada pela Polícia Civil de Concórdia, através da Divisão de Investigação Criminal, está ocorrendo nesta quinta-feira, dia nove. Os trabalhos de diligência iniciaram na quarta-feira, dia oito, com o cumprimento de mandados de busca, apreensão e prisões de uma suposta quadrilha, suspeita pelo crime de desmanche. Nesta mesma operação, foram recuperados cinco veículos com placas do Rio Grande do Sul, que poderiam ser desmanchados.

O delegado da DIC, Álvaro Optiz, responsável pelo caso, deve se manifestar sobre essa operação até o fim da tarde de hoje. Conforme informações preliminares, os veículos furtados ou roubados vieram do estado gaúcho. De acordo com essas mesmas informações, as três prisões se deram em função do fato de um rastreador de caminhão furtado estar em posse do grupo.

No local, não informado pela Polícia Civil, onde foram encontrados os veícuos, o proprietário do imóvel não foi localizado. A operação prossegue durante a tarde desta quinta-feira, dia nove.