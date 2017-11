Evento será realizado no próximo dia 21, no Clube 29 de Julho.

Cerca de 95 empresas serão agraciadas nesse ano de 2017 com o Troféu Migrante, em Concórdia. O evento está marcado para o dia 21 de novembro, a partir das 19h30, no Clube 29 de Julho.



O evento, promovido pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Turismo, tem o objetivo de premiar as empresas que são destaques no movimento econônico, cujas informações são do ano-base 2016.



As categorias que serão premiadas são: transportes de cargas, construção civil, comércio, indústria e prestação de serviços. Essas empresas serão premiadas no enquadramento do Simples Nacional e ISS. Também serão premiadas as agroindústrias e o setor agropecuário, que inclui agricultura, suinocultura, bovinocultura, aves e grãos, além de atividades alternativas.