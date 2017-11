Câmeras de monitoramento flagraram a colisão entre caminhão e caminhonete, que resultou na morte de duas pessoas em Seara. O fato foi registrado na rua Três de Abril, no começo desta semana. Na imagem de um circuito de câmeras de um estabelecimento, localizado logo acima de onde ocorreu o acidente, mostra o caminha descendo, colidindo com a camionhete do empresário Amaildo Gusatto e caindo no barranco. As imagens foram captadas pela reportagem da Rádio Belos FM, de Seara.



No acidente, morreram o motorista do caminhão, Claudir Moraes e a cubana Yalemi Cabrera Moralles, pedestre que foi colhida pelos veículos. Ficaram feridos no acidente, Amaildo Gusatto e a médica cubana Yunalki Gomez Martinez, que também estava com a outra mulher morta no acidente.