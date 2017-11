Deve entrar em investigação o caso de assalto registrado em uma farmácia, na área central de Itá, na tarde da quarta-feira, dia oito. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, que coletou as informações e repassou o caso para a Polícia civil. Até o momento, ninguém foi localizado.



Conforme informado pela Rádio Aliança, dois homens, com capacete de cor preta, invadiram o estabelecimento armados com faca e revólver, renderam as funcionárias e levaram uma quantia em dinheiro. Ambos fugiram em uma motocicleta, de cor amarela.



De acordo com as últimas informações da Polícia Militar, as duas funcionárias que estavam no local não souberam informar mais detalhes do ocorrido.