Três acidentes de trânsito com danos materiais em Concórdia

A Polícia Militar Rodoviária de Concórdia atendeu a três acidentes sem vítimas durante a quarta-feira, dia oito. O primeiro deles, ocorreu às 7h30 do dia oito de novembro, no contorno viário norte, município de Concórdia. Foi uma colisão envolvendo um veículo Corsa e uma carreta Volvo, ambas com placas de Concórdia. Os motoristas, de 59 e 31 anos, não se feriram.



O segundo foi por volta das 16h35 da quarta-feira, dia oito, na SC 283, próximo da Fabet. Foi uma colisão traseira, envolvendo o veículo caminhonete Renault Master, de Chapecó, e um Celta, de Chapecó. Os condutores, de 63 e 26 anos, respectivamente, não se feriram.



O último acidente foi por volta das 20h15, na SC 390, próximo da curva da Madeireira Grando. Foi uma queda de motocicleta, seguida de choque em caminhão. Envolveram-se uma motocicleta Honda CG 125, conduzida por um rapaz de 18 anos, o qual não possuía habilitação e o caminhão Volkswagen, conduzido por um homem de 51 anos. Ambos de Concórdia. Somente danos materiais.