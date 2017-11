A Polícia Militar de Concórdia realiza na manhã desta quinta-feira, nove de novembro, uma mega operação no Loteamento Frei Lency. O objetivo é cumprir 17 mandados de busca e apreensão. Os trabalhos começaram no fim da madrugada de hoje e a operação envolve mais de 50 policiais militares e 20 viaturas. Todas as ruas do bairro estão ocupadas.



Conforme informações preliminares, coletadas pela reportagem da Rádio Aliança que está no local, o objetivo da operação é combater a onda de criminalidade que assola esse bairro. De acordo com o que já foi veiculado pela Rádio Aliança nas últimas semanas, várias pessoas reclamaram ou registraram queixa sobre furtos, arrombamento e roubo, que ocorrem neste bairro. Algumas famílias chegaram a deixar o local por causa da violência.

O comandante do 20º Batalhão da Polícia Militar de Concórdia, Sérgio Vargas, diz que havia a necessidade de ser dar uma resposta imediata aos moradores deste bairro, que têm sido vítimas de vários furtos. “Estamos realizando esse trabalho em parceria com o Ministério Público e o foco é encontrar armas, drogas e objetos de furtos”, explica o comandante. A intenção da polícia é fazer essa operação em outros bairros também que apresentam problemas.

(Com informações do repórter Cristiano Mortari)