Foi com muita emoção, nesta quarta-feira (08) a ACF conquistou o sexto título no futsal do JASC para Concórdia, e o segundo para a ACF, o gol do título foi marcado pelo prata da casa Jhony quando restavam 1min11s para o término do segundo tempo da prorrogação, vencendo por 4 a 3.



A primeira etapa iniciou com muita intensidade de ambas as equipes, e já aos 55 segundos a equipe de Tubarão abriu placar com Jedi, e aos 16min20s Charuto ampliou para os adversários. Durante toda a etapa a ACF teve boas chances de gol mas não conseguiu descontar.



Na etapa complementar a equipe concordiense voltou a quadra com ainda mais garra e em busca do título, aos 4min20s Pesk descontou, aos 15min10s foi a vez de Douglinhas empatar a partida, aos 18min25s novamente Douglinhas balançou as redes deixando a ACF na frente e perto do título, mas quando faltavam 33 segundos em cobrança de falta ensaiada a equipe de Tubarão empatou com Rodriguinho, levando a partida para a prorrogação.



A prorrogação continuou com a mesma intensidade do tempo normal, com diversas chances de gol para ambas equipes, mas foi Concórdia que após muito esforço conseguiu com gol de Jhony quando faltavam apenas 1min11s fazer o gol do título e coroar a espetacular campanha feita neste JASC.

(Fonte: Ricardo Artifon/ACF)