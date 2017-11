O concordiense Rian Robaert sagrou-se campeão brasileiro de Muay Thai. A competição foi realizada no fim de semana, em Balneário Camboriú. A competição foi chancelada pela Confederação Brasileira de Muay Thai Tradicional. Robaert venceu as três lutas que disputou. Com a conquista, ele conquistou a vaga para participar de uma seletiva para o Campeonato Mundial da modalidade, que será no México, no próximo ano. Essa seletiva será com outros três atletas.