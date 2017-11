Um motociclista de 27 anos teve várias escoriações pelo corpo depois de sofrer um acidente na SC-283, em Concórdia, na tarde de quarta-feira, dia 08. Ele foi conduzido ao Hospital São Francisco pelos Bombeiros Voluntários, com suspeita de fraturas nos pés. A moto ficou na sarjeta.

O acidente aconteceu por volta das 18:50h, próximo a entrada do Bairro Natureza. De acordo com as informações da Polícia Militar, populares relataram que o condutor descia, fazendo o sentido Concórdia a Seara, e não conseguiu fazer uma curva. Ele acabou caindo na sarjeta. A moto, que tem placa de Palhoça, parou a vários metros do local da queda.

A Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) estiveram no local para orientar os motoristas e levantar as informações sobre o acidente.