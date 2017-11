Após investigações, a Polícia Civil de Seara cumpriu mandado de prisão preventiva na manhã desta quarta-feira. Foi preso Antoninho Luiz Andreatta, 66 anos, em Chapecó.



Antoninho é suspeito de ter aplicado diversos golpes em cidades como Seara, Xaxim, Quilombo e Chapecó. Conforme as investigações comandadas pelo delegado de Seara, Thiago de Oliveira, ele fazia as vítimas contraírem empréstimos junto a financeiras, mas todas as pessoas ouvidas pela polícia relataram que não receberam o dinheiro contratado. O desconto em suas contas bancárias, no entanto, era feito.



Antoninho Luiz Andreatta foi ouvido e conduzido ao Presídio Regional de Concórdia. O delegado Thiago de Oliveira pede para que outras possíveis vítimas do golpe entrem em contato com a Polícia Civil de Seara.

(Fonte: Belos FM)