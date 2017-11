Duas mulheres sofreram escoriações pelo corpo depois de um acidente que envolveu duas motos e um carro na Rua Dr. Maruri, próximo a esquina com a Orestes Farina em Concórdia. A colisão aconteceu por volta das 16:40h de quarta-feira, dia 08. As duas feridas foram encaminhadas ao Hospital São Francisco para avaliação médica.

De acordo com as informações apuradas no local, as motos e um HB 20, seguiam pela via, quando uma das motos bateu na traseira do carro e as duas motocicletas acabaram colidindo. Uma, com placa de Peritiba, transportava um casal. A mulher é que ficou ferida. Já na outra moto, com placa de Concórdia, havia apenas a condutora. Com a batida ela acabou caindo sobre a calçada.

Os Bombeiros Voluntários, uma equipe do SAMU e a Polícia Militar atenderam a ocorrência. Pessoas que trabalham em empresas próximas ao local do acidente, relataram que a colisão pode ter acontecido em função de obras que estão sendo realizadas na via, um pouco a frente. Segundo elas, alguns motoristas acabam freando bruscamente ou “trocando de pista”, quando se deparam com as placas de sinalização e trabalhadores.