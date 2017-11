Direção aguarda retorno do pré-contrato com os atletas.

A direção do Concórdia Atlético Clube deve confirmar nesta semana a contratação de pelo menos mais quatro jogadores para a disputa da Série A do Campeonato Catarinense de 2018. A informação é do diretor de futebol, Jaciel Segala. Antes da confirmação dos nomes, a cúpula do Galo do Oeste aguarda o retorno dos pré-contrato com os atletas já sondados antes da confirmação oficial. Estão para chegar um goleiro, um zagueiro, um lateral e um meia atacante. Caso o desfecho seja positivo, o CAC terá 20 atletas confirmados para o início da pré-temporada neste mês.

Já estão confirmados para a próxima temporada, os goleiros Anderson e Yan; os zagueiros Sergipano, Eduardo e Peres; os laterais-direito RAmon e Miguel; o lateral esquerdo Talloes; o volante Marlon, Tupã e Neto; os meias Flávio e Paulinho e o atacante Marcos Paulo. Todos estiveram no time na temporada passada. Recentemente foram anunciados os volantes Diogo Roque e Rafael Santiago.

A diretoria pretende começar os trabalhos no dia 16 de novembro, com 25 atletas para a disputa do estadual, no ano que vem.