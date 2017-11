Feira do Livro inicia nesta quinta-feira, na Rua Coberta

A partir desta quinta-feira, 9 de novembro, a Rua Coberta de Concórdia se transformará em um espaço de incentivo à leitura e de promoção à cultura. Às 8h30, vai iniciar a 8ª edição da Feira do Livro, que acontece até o sábado, dia 11.

Estará em Concórdia o autor Alexandre Britto, que é poeta, músico, letrista, editor e produtor cultural. A Feira tem vários atrativos para as crianças das escolas, mas há atividades para as pessoas de todas as idades. Quem quiser conhecer os últimos lançamentos em obras literárias, poderá visitar a Feira que também haverá venda de livros.

Confira a programação

Programação 09/11 Quinta-feira

Espetáculo: La Conquista com Dalecirco de Florianópolis/SC

Local: Rua Coberta

Indicação Etária: Livre

Limite de Público: 300

Horário: 8h30

Agendamentos: Sesc - 3442 0303



Contação de Histórias: Vovô Toni e a vida no sítio, com a escritora Marinelva B. Machado

Local: Auditório do Centro Cultural

Limite de Público: 100

Horários: 9h15 às 9h45 / 9h50 às 9h20

Indicação Etária: Pré ao 5º Ano

Oficina de Scrapbook com Claudia R. Moschetta

Horários: 9h50 às 10h20 / 10h30 às 11h

Local: Rua Coberta

Indicação Etária: Pré ao 5º Ano

* Ilustradora do livro: Vovô Toni e a vida no sítio

* Esta oficina é indicada para quem tiver participado da Contação de Histórias anteriormente.

* Agendamentos: SEMED - 3030 0222



Contação de Histórias com escritor Alexandre Britto

Local: Biblioteca do Centro Cultural

Limite de Público: 60

Horário: 8h30 às 9h15

Indicação Etária: Pré ao 9º Ano

* Agendamentos: SEMED - 3030 0222

Contação de Histórias: A menina que desenhava, com Grupo Teatral Piliquinha

Horários: 9h30 às 10h / 10h15 às 10h45

Local: Biblioteca do Centro Cultural

Limite de Público: 60

Indicação Etária: Pré ao 9º ano

* Agendamentos: SEMED - 3030 0222

Espetáculo: La Conquista com Dalecirco de Florianópolis/SC

Local: Rua Coberta

Indicação Etária: Livre

Limite de Público: 300

Horário: 14h

Agendamentos: Sesc - 3442 0303

Contação de Histórias: Cocô de Passarinho com Carretel Cia Teatral

Horários: 14h15 às 14h45 / 15h às 15h30 / 15h45 às 16h30

Limite de Público: 100

Local: Auditório do Centro Cultural

Indicação Etária: Pré ao 9º ano

* Agendamentos: SEMED - 3030 0222

Palestra: Dicas de oratória, com o professor Jairo Fachi da Faculdade Senac Concórdia

Horário: 19h15 às 20h15

Limite de Público: 100

Local: Auditório do Centro Cultural

Indicação Etária: Livre

* Oficina com certificação

* Inscrições para oficina: Sesc - 3442 0303



Espetáculo: “O Emprego do Demônio" com grupo de alunos do Instituto Federal Catarinense

Horário: 20h30 às 21h

Limite de Público: 100

Local: Auditório do Centro Cultural

Indicação Etária: Ensino Médio - a partir de 15 anos

*Agendamentos: Sesc - 3442 0303

Programação 10/11 Sexta-feira



Workshop: Ilustração ou Poesia?, com a cartunista Simone Talin

Horários: 8h30 às 10h / 14h às 15h30

Local: Biblioteca do Centro Cultural

Limite de Público: 30

Indicação Etária: 7º, 8º e 9º Ano ou Ensino Médio

* Agendamentos: SEMED - 3030 0222

Contação de Histórias: Cocô de Passarinho com Carretel Cia Teatral

Horários: 9h30 às 10h / 10h15 às 10h45

Local: Câmara de Vereadores

Limite de Público: 100

Indicação Etária: Pré ao 9º ano

* Agendamentos: SEMED - 3030 0222

Contação de Histórias: Olhos D água, com Grupo Teatral Piliquinha

Horários: 8h30 às 9h / 9h30 às 10h / 10h15 às 10h45

Local: Auditório do Centro Cultural

Limite de Público: 100

Indicação Etária: Ensino Médio

*Agendamentos: Sesc - 3442 0303

Contação de Histórias: A menina que desenhava, com Grupo Teatral Piliquinha

Horários: 14h às 14h30 / 15h às 15h30 / 15h45 às 16h30

Local: Câmara de Vereadores

Limite de Público: 100

Indicação Etária: Pré ao 9º ano

* Agendamentos: SEMED - 3030 0222

Contação de Histórias com escritor Alexandre Britto

Horário: 14h45 às 15h30 / 15h45 às 16h15

Local: Auditório do Centro Cultural

Limite de Público: 100

Indicação Etária: Pré ao 9º Ano

* Agendamentos: SEMED - 3030 0222

Palestra: Criatividade, Inovação e o Papel da Escola na Formação de Novo Perfil Empreendedor, com a professora Mestre Carla Pinheiro Carvalho, psicóloga

Horário: 19h15 às 20h15

Limite de Público: 100

Local: Auditório do Centro Cultural

Indicação Etária: Livre

* Oficina com certificação

* Inscrições para oficina: Sesc - 3442 0303

Show com Sid Folk's Trio de Chapecó/SC

Horário: 20h

Local: Rua Coberta

Indicação Etária: Livre

Programação 11/11 - Sábado



* Programação Artística na Rua Coberta com palco aberto para apresentações

* 10h - Lançamento de Livros com autores locais e Contação de Histórias

* 9h - Apresentações gauchescas CTG (dança)/ Música IFC / Banda Mar