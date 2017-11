Uma história de lutas, conquistas e muita perseverança. No dia 08 de novembro de 1984 nasceu a Cooperativa de Crédito Rural do Alto Uruguai Catarinense - um sonho que iniciou com um grupo de 33 agropecuaristas e diretores da Copérdia e que se tornou realidade graças ao arrojo e o comprometimento de seus fundadores. Nesta quarta-feira (8), o Sicoob Crediauc comemora 33 anos de existência. Uma trajetória construída com muito trabalho e união, valorizando e cultuando sempre os princípios do cooperativismo. Os fundadores da cooperativa são lembrados e homenageados constantemente. Segundo a presidente do Sicoob Crediauc, Maria Luisa Lasarim, essa é uma forma de reconhecer o legado dessas pessoas visionárias, que deram início a uma história de sucesso. “Os fundadores foram os grandes responsáveis pela concretização desse sonho. Eles acreditaram e levaram adiante os valores da cooperação e do compromisso com o desenvolvimento local da comunidade e do quadro social. Esses valores são internalizados pela equipe do Sicoob Crediauc e isso faz a diferença nos serviços que prestamos no dia a dia”, assinala a presidente.

O Sicoob Crediauc trabalha cotidianamente para oferecer serviços e soluções para os cooperados. O Sistema Sicoob inova constantemente, disponibilizando aplicativos e novas ferramentas tecnológicas que facilitam o dia a dia de todos que os utilizam. Mas o maior diferencial está no atendimento personalizado – uma característica marcante do cooperativismo de crédito. “Esse atendimento mais humanizado faz parte do DNA do Sicoob Crediauc. As tecnologias são fundamentais nos dias de hoje, mas a relação estreita com o cooperado, esclarecendo suas dúvidas e atendendo suas demandas, é um procedimento natural em todos os nossos Postos de Atendimento”, acrescenta. Atualmente, o Sicoob Crediauc atua em 14 municípios do Alto Uruguai Catarinense e já está habilitado para expandir suas atividades para 7 municípios do Alto Uruguai gaúcho. A cooperativa conta com aproximadamente 37.000 cooperados e mais de 230 colaboradores.

Papel Social

O Sicoob Crediauc está presente com força e vigor em todos municípios da área de atuação, em Santa Catarina. A cooperativa apoia eventos como: feiras, atividades esportivas, iniciativas culturais e educativas, ações voltadas à preservação do meio ambiente e à sustentabilidade e fomento às atitudes saudáveis que garantem bem-estar e qualidade de vida à população. Para 2018, o Sicoob Crediauc fechou uma parceria com o SESI e levará para 18 escolas de 14 municípios da região, o Programa SESI Ciências "Eletricidade se liga aí e Luz, Ciência e Vida”, com carga horária de 5 horas por escola. Trata-se de uma unidade móvel itinerante que disseminará, de forma interativa e dinâmica, a cultura da inovação, contribuindo para a elevação do índice de letramento científico e tecnológico dos alunos. Além disso, a cooperativa de crédito desenvolve há 3 anos, o Projeto de Educação Cooperativista e Financeira nas escolas de ensino fundamental de Concórdia e região. A finalidade é transmitir às crianças das escolas municipais e estaduais noções sobre o cooperativismo e cidadania.

(Fonte: Luis Henrique Rigon - Assessoria de Marketing)