A SC 283 está classificada como ruim ou regular, através da pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes. O anuário, feito pela CNT, em parceria com o Sest/Senat, foi publicado na terça-feira, dia sete e pesquisou a qualidade de rodovias pavimentadas por todo o país.



Conforme o documento, o objetivo geral é avaliar as características das rodovias pavimentadas brasileiras, que afetam, direta ou indiretamente, o desempenho e a segurança oferecidos por usuários do sistema rodoviário nacional, em relação ao pavimento, à sinalização e à geometria da via. A Análise desses três elementos resulta na classificação do Estado Geral das Rodovias Pesquisadas.



Em Santa Catarina, foram pesquisadas 3.249 quilômetros de rodovias estaduais e federais. Da região, estão no levantamento a BR 153 e a SC 283.



Foram pesquisados 121 quilômetros da rodovia federal, que corta o estado de Santa Catarina e passa pela microrregião. São considerados bons, os itens Estado Geral e Pavimento. Na condição de regular estão a Sinalização e a Geometria da Via.



Já o conceito de 167 quilômetros da SC 283, que foram pesquisados, é considerado ruim ou regular. Ruim para o Estado Geral e Geometria da Via e Regular para Pavimento e Sinalização. A SC 283 tem mais de 300 quilômetros de extensão, indo de Concórdia a Itapiranga.