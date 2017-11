O comando do Corpo de Bombeiros Militares de Seara está buscando um terreno para a construção de uma nova sede própria. A informação foi confirmada em entrevista a Rádio Aliança pelo comandante da corporação, Tenente Ismael Piva. Alguns terrenos para abrigar a nova sede já estariam mapeados e eles pertencem ou ao município ou ao Estado. Conforme Piva, o objetivo é não ter custos com a compra desse imóvel. Por isso, busca-se esse tipo de encaminhamento de cessão do terreno.

Durante entrevista, Piva destaca que a atual sede da corporação, que pertence aos Voluntários, não comporta mais os serviços. "Também há uma questão legal, já que a atual estrutura é dos Voluntários e eles têm pendências judiciais", explica.



Conforme Piva, a o objetivo é buscar um terreno que seja centralizado para facilitar o acesso da população, que busca alvarás e outros documentos, bem como o atendimento de casos de urgência e emergência.