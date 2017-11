Sopelsa cobra agilidade do Deinfra no projeto de pavimentação a Sede Brum

O secretário da Agricultura e da Pesca, Moacir Sopelsa, encaminhou uma reunião, em Florianópolis, junto ao presidente do Deinfra Wanderlei Agostini para tratar do projeto de pavimentação asfáltica do acesso à Sede Brum. Na audiência desta tarde participou o vice-prefeito de Concórdia, Edilson Massocco e o secretário executivo da ADR, Wagner Bee. O secretário Sopelsa solicitou junto ao presidente do Deinfra agilidade na conclusão do projeto para que a prefeitura de Concórdia possa licitar a primeira parte da obra de pavimentação.



O trecho a ser pavimentado, entre Concórdia e a comunidade de Sede Brum, tem aproximadamente 14,5 KM e vai do Bairro Guilherme Reich até as proximidades do Parque Estadual Fritz Plaumann. “O presidente Wanderlei Agostini destacou que vai atender o nosso pedido e já determinou aos técnicos do Deinfra para agilizar o pedido da prefeitura”, pontou Sopelsa. O vice-prefeito, Edilson Massocco agradeceu o empenho do secretário que mais uma vez se colocou a disposição da prefeitura e interferiu junto ao governo do Estado para ajudar nos pleitos de Concórdia. O secretário executivo da ADR de Concórdia, Wagner Bee também participou da audiência.