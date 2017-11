A Universidade do Contestado, UnC, está em processo de eleição para a reitoria. A votação será realizada na dia 22 de novembro, no campus de Porto União. A atual reitora, Solange Sprandel da Silva, concorre em chapa única. Em entrevista ao Jornal Primeira Hora na manhã desta quarta-feira, oito de novembro, ela falou sobre os avanços do primeiro mandato como reitora e destacou a sustentabilidade financeira da universidade como a principal conquista.

Solange Sprandel da Silva afirma que foram várias ações pontuais e cortes de despesas para que as contas da UnC passassem a ter superávit. “Estamos em dia com todos os nossos credores e vamos fechar o ano de 2017 sem realizar nenhum financiamento”, detalha a reitora. Segundo ela, todos os investimentos foram feitos com recursos próprios da universidade.

Um dos desafios para a próxima gestão é viabilizar o curso de Medicina para Concórdia a partir de 2021. Solange comenta que o processo é bastante burocrático e o primeiro passo é preparar o campus. “Temos que trabalhar laboratório, capacitação de professores, estruturação bibliográfica e processo legal”, explica.

Solange Sprandel da Silva não tem oposição na disputa à reitoria da Universidade do Contestado. A única chapa é formada pela representante de Concórdia e tem como vice o professor Luciano Bendlin, de Mafra, que atualmente ocupa o cargo de pró-reitor de Administração e Planejamento da UnC. O mandato é de dois anos.