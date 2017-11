Uma das vítimas do trágico acidente na Três de Abril de Seara foi transferida e está internada no Hospital São Francisco de Concórdia. Conforme informações da repórter Mariana Dal Piaz, o empresário Maildo Gusatto está com fratura em duas costelas e três vértebros, mas passa bem e não deve passar por intervenção cirúrgica. Ele estava na pick-up S10, que foi atingida pelo caminhão, carregado com sete mil quilos de cimento, e projetado para um barranco, onde os veículos ficaram completamente destruídos. Ele está bem e não corre risco de morte.

Já a médica cubana, Yunalki Gomez Martinez, que foi colhida pelo veículo foi atendida com escoriações pelo corpo, conduzida para o Hospital São Roque de Seara e liberada no fim da tarde da terça-feira, dia sete.



Morreram no acidente, o motorista do caminhão Claudir Moraes, 36 anos e a cubana, Yalemi Cabrera Moralles. Ela estava no município de Seara há pouco tempo e estava na iminência de começar a trabalhar em uma empresa.



Nesta manhã, foi realizado um trabalho de retirada dos veículos, que estavam caídos atrás de uma empresa de carnes, que fica logo abaixo da Três de Abril.