A área da saúde de Concórdia receberá, em breve, recursos importantes para investimentos. O prefeito Rogério Pacheco teve a confirmação do senador Paulo Bauer, durante a última viagem para Florianópolis, que o município receberá uma emenda parlamentar no valor de R$ 1 milhão. O recurso já aparece no sistema do Ministério da Saúde, direcionado para Concórdia, mas não está definido se será liberado ainda neste ano ou no início de 2018. “Felizmente tenho conseguido voltar com resultados positivos a cada viagem. Desta vez, foi a confirmação deste recurso para a saúde”, comenta o prefeito.



Pacheco afirma que o recurso é bastante significativo e que será importante para a aquisição de novos veículos, que fazem transporte de pacientes, além de possibilitar a compra de novas ambulâncias. “Renovar a frota é sempre muito importante, pois dá segurança e comodidade aos pacientes, em momentos de saúde frágil”, comenta o prefeito, ressaltando que além da compra de veículos, os recursos também permitirão melhorias nas unidades básicas de saúde, especialmente postos de saúde.



Agricultura



Outro recurso importante, já garantido – inclusive já liberado na conta – para o município de Concórdia, é a emenda no valor de R$ 292 mil para investimentos na área da agricultura. O vice-prefeito, Edilson Massocco, recebeu a confirmação da emenda do deputado federal Jorginho Melo, que fez a destinação dos recursos por entender a importância que a área agrícola tem para Concórdia. A informação foi compartilhada com toda a sociedade por meio de um vídeo, onde Jorginho sinaliza que outras emendas, para atender outras áreas, serão destinadas para Concórdia. Massocco informa que o recurso será aplicado na compra de três tratores, que posteriormente serão repassados à três associações de agricultores.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)