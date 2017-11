Nesta terça-feira (07) a ACF conquistou a vaga para a final do 57º JASC vencendo a equipe de Blumenau por 1 a 0 com gol de Jhony, e disputará o título nesta quarta-feira (08) contra a equipe de Tubarão às 20h30min no ginásio Jones Minosso.



No jogo mais equilibrado na competição, a ACF encontrou pela frente um adversário que não vendeu com facilidade a vitória do confronto, o único gol da partida foi marcado aos 6min15s do segundo tempo pelo prata da casa Jhony, que interceptou passe adversário e encobriu o goleiro Ivan que estava adiantado.



A equipe de Concórdia enfrentará nesta quarta-feira (08) às 20h30min a equipe de Tubarão, que venceu a outra semifinal a equipe de Joinville.



A ACF vai em busca do hexa dos JASC, já venceu nos anos de 1986, 1987, 1992, 1994 e 2015.

(Fonte: Ricardo Artifon/ACF)