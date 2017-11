Colombo indica José Nei Ascari para a vaga de Júlio Garcia no Tribunal de Contas do Estado.

O governador Raimundo Colombo enviou ofício para o presidente da Assembleia Legislativa, Sílvio Dreveck, no início da tarde desta terça-feira, indicando o deputado José Nei Alberton Ascari para a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, em substituição a Júlio Garcia, que pediu aposentadoria voluntária.



O ofício foi entregue ao presidente Sílvio Dreveck pelo secretário em exercício da Secretaria da Casa Civil, Luciano Veloso Lima.



O ofício deve ser lido ainda hoje e a Assembleia forma uma comissão especial para avaliar a indicação do governador. Depois de aprovado, segue para o TCE. O preenchimento desta vaga está reservado ao governador do Estado, nos termos dos incisos I, § 2º e II, § 3º, do artigo 61 da Constituição do Estado, de acordo com ofício assinado pelo presidente do TCE, conselheiro Luiz Eduardo Cheren, e encaminhado para o governador.

(Fonte: Governo do Estado)