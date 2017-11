Acontece na sexta-feira, dia 10, o Tribunal do Júri de Cláudio Maleski. Ele é acusado de tentativa de homicídio contar Neivor Zanella. A Sessão será às 10h no auditório do Fórum da Comarca de Concórdia.

Conforme os autos, o crime aconteceu no dia 12 de abril de 2013, por volta das 23h, no estabelecimento chamado Bar do Ori, no Distrito de Santo Antônio. Após discussão em jogo de sinuca, Maleski disparou duas vezes com uma espingarda em direção a Zanella. A vítima foi atingida no peito, ficando ferida. Mesmo assim, Neivor conseguiu segurar o cano da espingarda. Com a chegada de outros populares, Maleski teria fugido no local. De acordo com o informado pela Rádio Aliança, ele se apresentou às autoridades no dia seguinte.

A Sessão será presidida pelo juiz Pedro Rios Carneiro, o promotor de Justiça será Fabrício Weiblein e o advogado de defesa será Osmar Colpani.

(Com informações do repórter André Krüger).