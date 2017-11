Está identificada a segunda vítima fatal do acidente registrado na tardedesta terça-feira, dia sete, na rua Três de Abril, em Seara. Conforme a Rádio Belos FM, Trata-se da cubana Yalemi Cabrera Moralles. Ela foi colhida por um caminhão desgovernado, que por sua vez atingiu uma outra pedestre e uma caminhonete S10, vindo a cair em um barranco, atrás da empresa Dalle Laste.



Os dois veículos ficaram completamente destruídos. O motorista do caminhão, com placas de Xanxerê, identificado como Claudir Moraes, 36 anos, também morreu no local do acidente. Se feriram no acidente Yunalki Gomez Martinez, que é médica e havia atuado em Seara e o motorista da S10, de Seara, Maildo Gusatto. Ambos estão estáveis no Hospital São Roque de Seara.



O fato foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militares de Seara.