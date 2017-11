O processo seletivo do Município de Lindóia do Sul para admissão de professores em caráter temporário, ACTs, teve 93 inscrições deferidas. O maior número de interessados é para professor de ensino fundamental, anos iniciais, que teve 36 inscritos.

As provas escritas ocorrem no dia 12 de novembro de 2017, com início às 14h no Núcleo de Educação Ottaviano Nicolao, no Bairro Amizade./ Os candidatos aprovados irão atuar na rede municipal de educação em 2018, conforme de vagas disponíveis.