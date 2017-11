O Setor de Fiscalização de Piratuba apreendeu recentemente, 121 pares de calçados. Ambulantes faziam a venda no município, sem nota fiscal e sem alvará da Prefeitura. Botas, tênis e sapatênis foram recolhidos e doados a APAE de Ipira.

O fiscal Ezequiel Machado explica que em Piratuba o comércio ambulante sem a devida documentação não é permitido e que depois do prazo de retirada, os produtos são doados. “Recebemos uma denúncia e com auxílio da PM fizemos a apreensão. Os proprietários dos produtos têm 10 dias para apresentar as notas fiscais e retirar, mas quando isso não acontece, fazemos doações”, conta ele. “Neste caso optamos pela APAE e cada aluno ganhou um par, como presente de Natal”, relata Machado.

O restante dos calçados será comercializado pela própria APAE em um bazar, que ainda não tem a data definida. Os recursos ficam com a entidade, que atende alunos de Piratuba e de Ipira.