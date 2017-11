Disciplina de Educação Infantil foi a que teve o maior número de interessados, com 362 inscritos

Foi publicada nesta terça-feira, sete de novembro, a lista com as inscrições deferidas para a seleção de professores que serão admitidos em caráter temporário (ACT’s) pela Prefeitura de Concórdia. Entre profissionais habilitados e não habilitados foram homologadas 1.227 inscrições. Além disso, 190 professores fizeram a inscrição, mas não foi aceita por falta de pagamento.

A disciplina de Educação Infantil foi a que teve o maior número de interessados, com 362 inscritos. O quadro de vagas disponíveis ainda não está pronto e os professores aprovados ficarão em cadastro de reserva.

Até a próxima sexta-feira, nove de novembro, vai encerrar o período de matriculas nas escolas municipais. Depois disso, cada unidade irá informar à Secretaria de Educação sobre o número de professores que será necessário contratar para o ano que vem. O edital do processo seletivo prevê que o quadro de vagas seja publicado até o dia sete de dezembro de 2017.

A prova escrita será realizada no dia 19 de novembro. As notas finais das duas provas serão divulgadas em 27 de novembro e a lista dos aprovados vai ser publicada no dia cinco de dezembro.

Confira a relação dos inscritos por vaga

- Anos Iniciais 1º a 5º ano, habilitado: 203

- Anos Iniciais 1º a 5º ano, não habilitado: 26

- Artes, habilitado: 20

- Artes, não habilitado: 10

- Ciências habilitado: 22

- Ciências não habilitado: 5

- Educação Especial Braille habilitado: 1

- Educação Especial Braille não habilitado: 1

- Educação Especial Interprete de Libras não habilitado: 3

- Educação Especial habilitado: 18

- Educação Especial não habilitado: 109

- Educação Física habilitado: 105

- Educação Infantil habilitados: 281

- Educação Infantil não habilitado: 81

- Ensino Religioso habilitados: 4

- Ensino Religioso não habilitado: 6

- Geografia habilitado: 13

- Geografia não habilitado: 4

- História habilitado: 38

- História não habilitado: 4

- Laboratório Pedagógico I – Anos Iniciais - habilitado: 16

- Laboratório Pedagógico I – Anos Iniciais - não habilitado: 6

- Laboratório Pedagógico II – Ensino Fundamental Matemática - habilitado: 11

- Laboratório Pedagógico II – Ensino Fundamental Matemática – não habilitado: 5

- Laboratório Pedagógico II de Língua Portuguesa – Anos Finais - habilitado: 5

- Laboratório Pedagógico II de Língua Portuguesa – Anos Finais – não habilitado: 3

- Laboratório de Informática, habilitado: 9

- Laboratório de Informática, não habilitado: 6

- Língua Espanhola, habilitado: 18

- Língua Espanhola, não habilitado: 1

- Língua Inglesa, habilitado: 8

- Língua Inglesa, não habilitado: 3

- Língua Portuguesa, habilitado: 30

- Língua Portuguesa, não habilitado: 9

- Literatura Dramatizada, habilitado: 116

- Literatura Dramatizada, não habilitado: 34

- Matemática, habilitado: 25

- Matemática, não habilitado: 18