Caminhão desceu ribanceira às margens da via. Uma morte está confirmada.

Mais um acidente foi registrado na rua 3 de Abril em Seara. Um caminhão da empresa Concrebal despencou nos fundos da Casa de Carnes Dalle Laste.

Antes teria se chocado contra outro veículo da empresa Gusatto.



Foram conduzidos ao Hospital São Roque Maildo Gusatto, que dirigia a caminhonete atingida pelo caminhão, e a pedestre Yunalki Gomes Martinez, atingida no acidente.



Os dois estão sendo atendidos pela equipe médica e apresentam quadro estável, segundo as primeiras informações. Há dois óbitos no local. Um corpo ainda não foi identificado. Segundo as informações, é de uma pedestre, uma mulher cubana, que estava atravesando a rua Três de Abril.



O motorista do caminhão, Claudir Moraes, 36 anos, também teve o óbito confirmado. Bombeiros Comunitários fazem o atendimento no local.

Mais informações em instantes.

(Fonte: Belos FM)