Uma programação especial para quem gosta de aliar lazer com conhecimento. O Parque Fritz Plaumann completa 10 anos de fundação no mês de novembro e a partir desta quarta-feira, oito de novembro, iniciam as atividades alusivas ao aniversário. Até o domingo, dia 12, serão realizadas várias atividade técnicas, educacionais e de recreação para quem for visitar o parque.

O Parque Fritz Plaumann é uma medida de compensação ambiental, devido à construção da Usina Hidrelétrica de Itá. Ele fica na comunidade de Sede Brum, a 12 quilômetros do centro de Concórdia.

A área de preservação começou a ser projetada ainda em 1990. A ideia é recuperar as espécies de vegetais e os animais que existiam na região e conservar a floresta nativa. O parque já despertou interesse de pesquisadores e também é bastante visitado por excursões de escolas.

Confira a programação completa

- Quarta-feira, 8 de novembro: Abertura oficial às 18h, no centro comunitário de Sede Brum. Nesta noite também haverá uma reunião sobre agronegócio promovida pela ACIC, com jantar à base de carne suína. Os ingressos custam R$ 25,00.

- Quinta-feira, dia 9 de novembro: Trilha Noturna no Parque Estadual Fritz Plaumann às 19h30, com participação especial dos alunos dos cursos de Ciências Biológicas e Engenharia Sanitária e Ambiental da UnC Concórdia.

- Sexta-feira, dia 10 de novembro: Reunião do Conselho Consultivo do Parque durante a manhã.

- Sábado, dia 11 de novembro: Mateada da Família no Parque Fritz Plaumann, às 14h.

Domingo, dia 12 de novembro: Visita às trilhas do Parque com os guias mirins. Feira de Produtores da Agricultura Familiar e passeio de barco pelo reservatório no Parque. Essas atividades serão realizadas das 9h às 11h e das 14h às 17h. Ao meio-dia haverá almoço na comunidade de Sede Brum, os ingressos antecipados custam R$ 20,00.