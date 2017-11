Um casal que viajava de São José do Ouro, RS a Piratuba, no final de semana, foi surpreendido com uma cobra que estava dentro do carro. A surpresa aconteceu no caminho, quando eles já estavam próximo ao município turístico. A esposa foi pegar a bolsa e se deparou com o réptil.

A espécie não foi identificada, mas a cobra media cerca de 1,20. Na hora em que a encontraram, os dois pararam e pediram ajuda a moradores, mas não conseguiram retirar o animal do veículo.

O casal retornou a São José do Ouro e lá conseguiu tirar a “caroneira indesejada” do carro. O casal suspeita que a cobra pode ter entrado no veículo há alguns dias, pois eles fizeram uma viagem ao sítio da família na última semana.

Com informações: Rádio Regional FM / Magronada