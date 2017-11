O Campeonato Catarinense Série A 2018 começará no dia 17 de janeiro e será disputado no sistema de pontos corridos, em etapa única de 18 rodadas. A definição do formato do Catarinense Série A 2018 aconteceu na tarde desta 2ª feira (06), na sede da Federação Catarinense de Futebol, em Balneário Camboriú, na reunião Conselho Técnico, que contou com a presença de Presidentes e representantes dos 10 clubes.

A reunião durou pouco mais de três horas, o Presidente da FCF, Rubens Renato Angelotti, abriu o encontro saudando a presença de todos e objetivamente colocou em discussão a forma de disputa. Após análises diversas relacionadas ao número de datas disponibilizado pela Confederação Brasileira de Futebol para realização dos campeonatos estaduais e das formas de disputa que atendessem o interesse dos clubes, houve unanimidade pelo formato em pontos corridos e etapa única de 18 rodadas.

A equipe que somar mais pontos ao final das 18 rodadas será campeã. As duas equipes que somarem o menor número de pontos estarão rebaixadas ao Catarinense Série B em 2019.

O Conselho Técnico decidiu ainda que há a possibilidade de outras duas hipóteses para inserção de uma partida final, em caso de 19 datas e de dois confrontos semifinais também em partida única, no caso de 20 datas. Caso sejam efetivadas as hipóteses com final ou semifinal e final, se houver empate ao término das partidas a definição do campeão, ou dos finalistas, será através da cobrança de penalidades.

Em caso de realização da partida final, os dois clubes que somarem mais pontos serão finalistas. A equipe 1ª colocada será mandante da partida final. Em caso de realização também da semifinal, os quatro primeiros colocados estarão classificados, que também será em partidas únicas e terá como mandantes os dois primeiros colocados. O 1º colocado enfrentará o 4º colocado, enquanto o 2º colocado receberá o 3º colocado.

Renda



Caso a competição tenha final, ou semifinal e final, a renda da partida única de ambas fases será dividida, 70% para o clube mandante e 30% para o clube visitante.

Vagas na Copa do Brasil 2019



O Conselho Técnico definiu também a manutenção da distribuição das vagas de Santa Catarina na Copa do Brasil de 2018. Três vagas estarão em disputa no Catarinense Série A 2018 e uma na Copa Santa Catarina 2018.

Inscrições



Cada clube poderá inscrever até 50 atletas no Catarinense Série A 2018. A data limite para realização das inscrições é 16 de março.

O Presidente da Federação Catarinense de Futebol, Rubens Renato Angelotti, comentou a decisão dos clubes pela forma de disputa em pontos corridos. – A Federação Catarinense de Futebol está satisfeita com o formato escolhido pelos clubes em pontos corridos. É uma forma democrática na qual todos têm chance de buscar o título. Serão 90 jogos com a mesma importância. Vamos ficar na expectativa pela busca de mais uma ou duas datas junto à CBF para a realização da final, ou, da semifinal e final.

(Fonte: Federação Catarinense de Futebol)