O vereador Anderson Guzzatto, do PR, deve protocolar nesta terça-feira, dia sete, indicação solicitando a contratação de assessor jurídico para as secretarias de educação e da saúde. Ele se manifestou sobre o assunto na Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores, na noite da segunda-feira, dia seis. Inclusive, ele anunciou que estará protocolando o pedido no dia de hoje.

Ele explica que as demandas jurídicas nestas pastas são constantes, como notificações e pedido de explicações por parte de órgãos como o judiciário e Ministério Público. Ele destaca que o Executivo Municipal tem uma assessoria jurídica, mas que as demandas são muitas. "São três ou quatro notificações diárias que chegam nesses setores. Essas contratações podem ser efetivas ou comissionadas, mas vamos sugererir a abertura dessas duas vagas para contratação porque esses setores precisam de pessoas especialistas nessas áreas para lidar com essas situações", explica o parlamentar.

Por fim, Guzzatto destaca que "sabemos que teve uma redução de cargos nos últimos anos, especialmente nesse último. Mas eu quero falar que é uma questão de necessidade. Quem sai prejudicada são essas secretarias que, para mim, são as mais importantes do município", finaliza.