O deputado federal Jorginho Mello, do PR de Santa Catarina, liberou R$ 292 mil de emenda parlamentar para o município de Concórdia, visando a compra de tratores agrícolas. O dinheiro já está na conta da Prefeitura. O anúncio do recurso foi feito em Florianópolis, no escritório do parlamentar, com a presença do vice-prefeito Edilson Massocco, que é do mesmo partido. Eles gravaram um vídeo, que já está circulando nas redes sociais, sobre a liberação desse dinheiro.



Nesta gravação, Massocco destaca que serão compradas três máquinas, que vão beneficiar três associações de moradores do interior do município de Concórdia.