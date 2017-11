Três propostas de locação de imóveis já estão sendo analisadas pela direção do Instituto Geral de Perícias.

Está em compasso de espera a definição de uma nova sala para a sede do Instituto Geral de Perícias de Concórdia. A informação foi obtida pela reportagem da Rádio Aliança através de contatos na tarde da segunda-feira, dia seis. O processo licitatório para a locação de um espaço iniciou nos últimos meses e três propostas de aluguel de imóveis já estão com a direção do órgão. A expectativa é que uma definição ocorra já nos próximos dias.

Esse novo local vai abrigar parte da estrutura do IGP em Concórdia, que hoje funciona em partes junto ao IML e outra parte na Delegacia Regional de Polícia Civil. Somente o Instituto Médico Legal ficaria no atual endereço, na Oswaldo Zandavalli, ao lado da Rede Feminina de Combate ao Câncer.

Dentre outros critérios, para escolher a sala que abrigará o IGP serão avaliados itens como acessibilidade, localização central, proximidades com outros órgãos públicos e espaço amplo para diversos setores do Instituto Geral de Perícias.

Esse espaço será provisório até que aconteça a construção de uma sede própria para o instituto, que abrigará todos os seus departamentos. Isso ainda não tem prazo para acontecer.